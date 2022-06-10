МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России немного ужесточил сигнал в заявлении по ключевой ставке: теперь будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. Банк России пересмотрел прогноз по снижению ВВП в текущем году

"Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — пишет регулятор. Таким образом, сигнал по дальнейшим шагам ЦБ немного ужесточен.

ЦБ РФ прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,8-11,4% в 2022 году, 7-9% в 2023 году и 6-7% в 2024 году, говорится в пресс-релизе.

ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже в конце апреля регулятор принял решение уменьшить ставку до 14%, а в конце мая на внеплановом заседании на фоне недельной дефляции в стране снизил ставку до 11% годовых. В эту пятницу ЦБ снизил ставку до 9,5%, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций. Центробанк дал прогноз по инфляции на ближайшие три года

Регулятор в мае также несколько ужесточил сигнал в заявлении по ключевой ставке и после внепланового заседания лишь допускал возможность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях, тогда как в апрельском релизе говорил, что видит пространство для снижения в 2022 году.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что переход к стандартному шагу по ключевой ставке в 0,25 процентного пункта возможен только при однозначной ставке, то есть меньше 10%.