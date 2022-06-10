МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Снижение ВВП России по итогам 2022 года может оказаться меньше апрельского прогноза в 8-10%, говорится заявлении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров. Банк России ужесточил сигнал по ключевой ставке

"В целом фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апрельском базовом сценарии. С учетом этого Банк России оценивает, что снижение ВВП по итогам 2022 года может оказаться меньше, чем прогнозировалось в апреле", — говорится в сообщении.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.