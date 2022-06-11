МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российские банки готовы скорректировать стоимость кредитов вслед за понижением ключевой ставки ЦБ РФ — при этом опрос РИА Новости показал, что некоторые участники рынка сделали это даже заранее, не дожидаясь решения регулятора.

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Что касается ставок по вкладам, то большинство опрошенных банков хотят последить за конкурентами и сформировать ставки с учетом их решений.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций. Согласно ожиданиям ВТБ, средние ставки по депозитам и накопительным счетам в России на этом фоне продолжат снижение и в ближайшее время достигнут уровня 6-8%.

"Можно ожидать, что в перспективе трех месяцев ставки могут вернуться к уровню 2021 года. Кроме того, по мере стабилизации ситуации на банковском рынке и выравнивания уровня ставок будет происходить постепенное возвращение к классической схеме формирования доходности по вкладам: чем больше срок — тем больше ставка. Пока на рынке сохраняется тренд, при котором самые высокие ставки на коротких вкладах — это 3-6 месяцев", — говорит руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов.

Некоторые участники рынка уже озвучили свои решения, подтверждающие такой прогноз. Альфа-банк снизил ставки по потребительским кредитам вслед за изменением ключевой ставки ЦБ РФ, "Ак Барс Банк" планирует сделать это с 13 июня.

АТБ пересмотрит ставки по накопительным счетам, по вкладам пересмотра не планируется. А вот по кредитам ставки банк будет снижать.

Банк "Зенит" также сообщил, что пересмотрит ставки по кредитным продуктам в ближайшее время. Абсолют-банк свои ставки снизил, не дожидаясь решения регулятора.

Промсвязьбанк улучшит условия по потребительским кредитам — скоро ставки будут снижены в среднем на 2-3 процентных пункта. Банк "Открытие" в ближайшее время планирует корректировку ценовых условий по классическим продуктам.

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Остальные участники рынка высказались более осторожно, сообщив, что решения по депозитам и кредитам будут принимать с оглядкой на конкурентную среду и с учетом комплекса факторов. Об этом сообщили, например, в банке "Русский Стандарт", ВТБ, Московском кредитном банке, банке "Хоум кредит". В Совкомбанке сказали, что решение об изменении ставок пока не принято — банк планирует вернуться к вопросу на следующей неделе.

При этом директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко предупредил, что в краткосрочной перспективе разместить вклады под двузначную ставку уже не получится.