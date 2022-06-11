МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российские банки готовы скорректировать стоимость кредитов вслед за понижением ключевой ставки ЦБ РФ — при этом опрос РИА Новости показал, что некоторые участники рынка сделали это даже заранее, не дожидаясь решения регулятора. Эксперт объяснил, чего ожидать от курса рубля на следующей неделе

Что касается ставок по вкладам, то большинство опрошенных банков хотят последить за конкурентами и сформировать ставки с учетом их решений.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций. Согласно ожиданиям ВТБ, средние ставки по депозитам и накопительным счетам в России на этом фоне продолжат снижение и в ближайшее время достигнут уровня 6-8%.

"Можно ожидать, что в перспективе трех месяцев ставки могут вернуться к уровню 2021 года. Кроме того, по мере стабилизации ситуации на банковском рынке и выравнивания уровня ставок будет происходить постепенное возвращение к классической схеме формирования доходности по вкладам: чем больше срок — тем больше ставка. Пока на рынке сохраняется тренд, при котором самые высокие ставки на коротких вкладах — это 3-6 месяцев", — говорит руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов.

Некоторые участники рынка уже озвучили свои решения, подтверждающие такой прогноз. Альфа-банк снизил ставки по потребительским кредитам вслед за изменением ключевой ставки ЦБ РФ, "Ак Барс Банк" планирует сделать это с 13 июня.

АТБ пересмотрит ставки по накопительным счетам, по вкладам пересмотра не планируется. А вот по кредитам ставки банк будет снижать.

Банк "Зенит" также сообщил, что пересмотрит ставки по кредитным продуктам в ближайшее время. Абсолют-банк свои ставки снизил, не дожидаясь решения регулятора.

Промсвязьбанк улучшит условия по потребительским кредитам — скоро ставки будут снижены в среднем на 2-3 процентных пункта. Банк "Открытие" в ближайшее время планирует корректировку ценовых условий по классическим продуктам. Экономист объяснила, почему у России нет шанса обанкротиться

Остальные участники рынка высказались более осторожно, сообщив, что решения по депозитам и кредитам будут принимать с оглядкой на конкурентную среду и с учетом комплекса факторов. Об этом сообщили, например, в банке "Русский Стандарт", ВТБ, Московском кредитном банке, банке "Хоум кредит". В Совкомбанке сказали, что решение об изменении ставок пока не принято — банк планирует вернуться к вопросу на следующей неделе.

При этом директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко предупредил, что в краткосрочной перспективе разместить вклады под двузначную ставку уже не получится.