МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками будут обнулены. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее аналогичное решение было принято в Херсонской области.

"Людям нет никакой логики платить банкам грабительские проценты за кредиты, учитывая, что все эти деньги идут на убийства этих же мирных людей. Зачем оплачивать собственное убийство? Все долги по кредитам украинских банков будут обнулены", — сказал РИА Новости Рогов.

Кроме того, по его словам, в регионе уже обнулена коммунальная задолженность, которая имелась у населения по состоянию на 1 марта 2022 года.

Рогов подчеркнул, что власти также не оставят людей один на один с проблемой заблокированных в украинских банках вкладов. Также он призвал снимать свои вклады в украинских банках и конвертировать их в другие валюты.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.