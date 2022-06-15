МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Сбербанк с 15 июня снизил ставки по потребительским кредитам на рефинансирование, они теперь начинаются от 14,9% годовых, сообщает банк. Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 10,5% годовых

"С 15 июня Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на рефинансирование, которые теперь начинаются от 14,9% годовых", — говорится в сообщении.

Кроме того, в первый месяц ставка по такому кредиту составит всего 6,9% годовых (при сумме кредита от 300 тысяч и сроке кредита от года) для всех категорий клиентов.

Отмечается, что чаще всего при рефинансировании клиенты объединяют более двух обязательств — в апреле среди тех, кто воспользовался рефинансированием, таких клиентов было 40%. При этом порядка 48% клиентов рефинансировали кредитную карту другого банка, 37% — кредит наличными, а еще 15% берут дополнительную сумму на личные цели.

"Мы продолжаем улучшать наши продукты по рефинансированию кредитов Сбера и других банков, делая их всё более доступными. Сегодня это отличная возможность перекредитоваться по более низкой ставке, сэкономив деньги и время, ведь тогда больше не придётся отслеживать суммы и даты платежей", — комментирует директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков, чьи слова приводятся в сообщении.