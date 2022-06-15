МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал документ о списании долгов жителей по украинским кредитам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГА. "Ростелеком" закрыл представительство в Женеве

"Главой Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгением Балицким подписано распоряжение о списании задолженности жителей региона по кредитам в украинских банках и микрофинансовых организациях. Также запрещено взыскание с населения пеней, процентов по кредитам, штрафов, выставленных с 24.02.2022 года за пользование кредитными средствами украинских банков", — сказал представитель пресс-службы.