Банк России оценил использование цен на нефть Urals в качестве ориентира
Заботкин: ориентир на Urals лучше других маркеров отражает цену экспорта нефти из России
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Ориентир на Urals лучше других маркеров отражает стоимость экспорта нефти из РФ, нужно опираться на него, считает зампред ЦБ Алексей Заботкин.
В четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству, и федерального чиновника сообщила, что власти РФ обсуждают замену ожидаемой цены нефти российской марки Urals на другой индикатор при составлении макропрогноза Минэкономразвития.
"Для меня логика этой идеи не ясна", — сказал Заботкин журналистам.
"Надо опираться на ту цену, которая является ценой нашего экспорта. Понятно, что у Urals есть менее однородное ценообразование, но это заметно ближе соответствует цене нашего экспорта нефти, чем другие маркеры", — считает зампред ЦБ.
https://1prime.ru/finance/20220617/837205361.html
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