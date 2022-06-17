МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Ориентир на Urals лучше других маркеров отражает стоимость экспорта нефти из РФ, нужно опираться на него, считает зампред ЦБ Алексей Заботкин. Греф увидел основания для дальнейшего снижения ключевой ставки

В четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству, и федерального чиновника сообщила, что власти РФ обсуждают замену ожидаемой цены нефти российской марки Urals на другой индикатор при составлении макропрогноза Минэкономразвития.

"Для меня логика этой идеи не ясна", — сказал Заботкин журналистам.

"Надо опираться на ту цену, которая является ценой нашего экспорта. Понятно, что у Urals есть менее однородное ценообразование, но это заметно ближе соответствует цене нашего экспорта нефти, чем другие маркеры", — считает зампред ЦБ.