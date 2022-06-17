МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Мораторий на банкротство, действующий с 1 апреля, вызвал волну критики еще накануне своего введения. Почему мера, неплохо показавшая себя в пандемию, стала предметом экспертных дискуссий финансовых организаций, и какие изменения хотят внести в закон? Инвестиции в банкротство. Когда ждать краха рынка недвижимости?

КОМУ НУЖЕН МОРАТОРИЙ

Мораторий о банкротстве ввели в конце марта этого года, чтобы помочь бизнесу и обычным гражданам в период санкций Запада и геополитической нестабильности. Его суть в том, что в течение полугода — с 1 апреля по 1 октября 2022 года — кредиторам запрещено обращаться в суд с заявлением о несостоятельности должника. Мораторий касается всех юридических лиц и граждан за незначительными исключениями.

Сразу после принятия этого решения экспертное сообщество отреагировало на него неоднозначно.

Многие высказали мнение, что это даст возможность должникам справиться с текущими трудностями и за полгода найти новые источники дохода. В свою очередь, банки и микрофинансовые организации заявили, что тотальный мораторий повышает риски невыплат или затягивания платежей со стороны платежеспособных должников.

В настоящее время в Госдуму внесен законопроект, предлагающий распространить действие моратория только на лиц, обладающих признаками банкротства, а также ввести заявительный порядок приостановления исполнительного производства. Должники будут сами направлять соответствующие заявления судебному приставу-исполнителю.

Сторонники изменений напоминают, что способов поддержки населения и бизнеса в кризис и так достаточно, поэтому мораторий является дополнительной и избыточной мерой, которая не учитывает тех, кому помощь не нужна.

ЧТО ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ

Законопроект, а также уже имеющиеся эффекты моратория обсудили на круглом столе "Мораторий о банкротстве. Оценка фактического воздействия антикризисных мер Правительства РФ", который прошел в Госдуме.

По мнению представителей банков и финансовых ассоциаций, законопроект устраняет перекос в сторону интересов должников. Физлица защищены от кредиторов целым рядом законов, принятых еще до введения моратория. Это и сохранение должнику ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума, и кредитные каникулы, и несудебное банкротство.

Впервые аналогичный мораторий был введен в 2020 году для защиты граждан и компаний, пострадавших от пандемии. Тогда он был применен точечно, сейчас же касается практически всех.

Именно эта массовость влечет за собой значительные последствия, уверен председатель некоммерческого партнерства "Национальный совет финансового рынка" (НСФР) Андрей Емелин. "В итоге мы получили 55 миллионов должников, освобождённых от уплаты долгов на общую сумму порядка 5 триллионов рублей", — приводит он цифры.

Конечно, должники фактически не освобождены от платежей, однако пусть и временное, но отсутствие ответственности за просрочки и неуплату снижает финансовую дисциплину. Платежеспособные клиенты, которые не находятся под санкциями, пользуясь мораторием, не платят лизинговым компаниям, а те, в свою очередь, не платят банкам, привела пример заместитель директора департамента банковского развития Ассоциации банков "Россия" Елена Самохина.

Особенно сильно это отразилось на сфере ЖКХ. Эксперты отрасли констатируют волну неплатежей, которая приводит к нехватке средств на ремонт и даже на покупку химреагентов для очистки воды.

ЕСЛИ МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ

Последствия моратория могут быть весьма значимыми как для граждан, так и для финансового сектора экономики. Как отметил член совета Ассоциации владельцев облигаций Илья Херсонцев, сейчас должникам проще физически не платить, что замедляет товарно-денежный оборот. Кроме того, многие предприятия из-за недополучения денег испытывают проблемы с выплатой зарплаты.

В свою очередь, директор Фонда "За права заёмщиков" Евгения Лазарева указала на проблемы, которые мораторий несет для физлиц. Несмотря на кажущееся благо, защита социально незащищенных категорий населения в данном случае оборачивается серьезными проблемами.

Прежде всего, мораторий на банкротство физлиц уже оказывает негативное влияние на рынок взыскания. Многие компании не переживут период "заморозки", что приведёт к новому расцвету нелегального взыскания, с которым так долго боролись.

Лазарева предупредила и о риске схлопывания реального рынка кредитования и ужесточении требований кредиторов к заемщикам не только на период моратория, но и на долгий срок. Но деньги людям все так же будут нужны, поэтому они пойдут за ними к "серым" кредиторам, с которыми так долго и — до последнего времени — успешно боролось государство. Ренессанс "серого" рынка кредитования породит новый всплеск мошенничества и злоупотреблений, о которых так много писали в свое время.

"Ростовщики и частные кредитные брокеры тоже читать умеют и, понимая, что деньги дать в долг можно, но взыскать назад — нет, начнут предлагать схемы по обратному выкупу. Пока они кредитуют залог жилья или другого дорогостоящего имущества, а теперь начнут кредитовать только после переоформления той же квартиры на этого самого кредитора. Возвратный лизинг, как с авто, так и с недвижимостью может с новой силой вести к обнищанию заемщиков", — указала Лазарева.

"По сути, красиво звучащая инициатива без обдуманной дискуссии уже приводит к ухудшению положения массы добросовестных заёмщиков", — подытожила эксперт.