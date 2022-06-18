С.-Петербург, 18 июн — ПРАЙМ. Мьянма намерена присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), центробанки двух стран ведут переговоры, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У. Россия увидела в Мьянме перспективного партнера в сфере энергопоставок

"Да, мы уже начали переговоры с российскими банками. В частности, в составе нашей делегации есть советник главы Центробанка Мьянмы, она провела переговоры с представителями российского Центробанка, на которых обсуждался вопрос использования альтернативных платежных систем без задействования SWIFT", — сказал он.

Министр подчеркнул, что необходимо также провести более плотные консультации относительно платежных систем между Россией и Мьянмой, а также странами АСЕАН и изучить различные инициативы такие как, например, использование рубля, юаня или местной валюты Мьянмы для проведения торговых транзакций.

Ранее он заявил, что Мьянма предлагает использовать юань и рубль для расчетов между странами ЕАЭС и АСЕАН, чтобы преодолеть сложности в сфере финансов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ "МИР"

Мьянма и Россия обсуждают вопрос использования в азиатской стране карт "мир", также заявил Аунг Наинг У.

"Да, этот вопрос мы тоже уже обсуждали на встречах, работа идет. Надеемся, что это будет возможно, потому что является взаимовыгодным шагом", — сказал он.

Ранее министр заявил, что Мьянма предлагает использовать юань и рубль для расчетов между странами ЕАЭС и АСЕАН, чтобы преодолеть сложности в сфере финансов.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.