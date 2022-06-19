МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. После повышения ключевой ставки Банка России до 20%, кредиты стали практически недоступны для населения и бизнеса. Объемы кредитования существенно сократились. Однако сейчас ситуация налаживается — сегменты бизнеса постепенно "оттаивают", пояснила агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханов Мария Ермилова. Россиянам дали совет, в какие активы вкладывать сбережения

Она напомнила о снижении ставок по ипотеке. "Это хорошая тенденция, поскольку позволяет не только обеспечивать доступность жилья, но и содействует застройщикам, которые впоследствии могут строить жилье за счет этих средств", — считает эксперт.

Также, по словам Ермиловой, появилась возможность получения кредита на самостоятельное строительство дома. Это позволяет гражданам индивидуально подходить к процессу получения кредита, оптимизируя затраты и в какой-то мере ускорять процесс строительства.

"Что же касается автокредитов, то они сейчас непопулярны из-за взлета цен на автомобили: большинство покупателей отложили приобретение нового авто, и ожидают, что будет с рынком в целом. А вот кредитные карты по-прежнему пользуются спросом, и банки максимально сохранили условия по ним, несмотря ни на что", — отметила Ермилова. Названы товары, которые подешевеют из-за параллельного импорта

Эксперт добавила, что в последнее время немного "оттаяла" ситуация на рынке кредитования бизнеса: такие кредиты стали более доступными. "Думаю, что этот сегмент кредитования как раз и будет набирать обороты в ближайшем будущем, поскольку идет колоссальная перестройка в экономике и бизнесе страны", — резюмировала Ермилова.