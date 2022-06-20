МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Расходы на обслуживание долга РФ уже достигают 1,4 триллиона рублей в год, а в 2025 году будут превышать 2 триллиона рублей даже при умеренных займах, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

"Расходы по обслуживанию долга уже не маленькие, они с учетом предыдущих пандемийных заимствований выросли в два раза и сегодня составляют где-то триллион 400 миллиардов рублей, до пандемии они составляли ровно в половину меньше. В 2025 году, даже если будем осуществлять умеренные операции на финансовом рынке, превысит 2 триллионный уровень", — сказал Силуанов, выступая в понедельник на заседании бюджетного комитета Госдумы.