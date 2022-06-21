МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин предложил ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы ЕАЭС. Мишустин прокомментировал санкции Запада против России и Белоруссии

Кроме того, премьер-министр РФ призвал расширить практику использования нацвалют во внешнеторговой кооперации с теми странами, которые зарекомендовали себя надежными партнерами.

Мишустин также подчеркнул необходимость наращивания сотрудничества в сфере импортозамещения в приоритетных высокотехнологичных отраслях. "Мы должны снизить зависимость от зарубежных поставок, запустить собственные совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции", — отметил премьер в ходе расширенного заседания Евразийского межправительственного совета, которое прошло в Минске во вторник.

Глава российского кабмина заявил об усилении давления со стороны коллективного Запада на отдельные государства ЕАЭС, что отражается на всех участниках союза.

"Наши экономики тесно связаны, поэтому эффективно отвечать на недружественные шаги можно только сообща", — отметил он.

По словам Мишустина, главная задача сейчас заключается в минимизации влияния рестрикций на граждан, а также в укреплении макроэкономической стабильности и обеспечении дальнейшего поступательного развития евразийской интеграции.