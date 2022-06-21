МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Лукойла" утвердили решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, следует из материалов компании. Правительство дало "Ямальской шельфовой компании" четыре участка недр

"Проекты решений повторного годового общего собрания акционеров ПАО "Лукойл" 2022 года: дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать", — говорится в материалах.