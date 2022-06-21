МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Лукойла" утвердили решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, следует из материалов компании.
"Проекты решений повторного годового общего собрания акционеров ПАО "Лукойл" 2022 года: дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать", — говорится в материалах.
https://1prime.ru/finance/20220621/837248469.html
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