МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Кредитование россиян продолжило снижаться: в мае сокращение кредитования физлиц месяц к месяцу составило 0,2% против снижения на 0,9% в апреле, следует из материалов Банка России. Курс доллара упал на 1,86 рубля, евро - на 2,59 рубля

На столько же (-0,2%) сократилось кредитование юридических лиц. "В мае корпоративный портфель немного сократился (-124 миллиарда рублей или —0,2%) за счет снижения валютной части (-1,8 миллиарда долларов США, или —126 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте)", — отмечается в документе.

"Спрос на кредиты со стороны компаний ограничен в том числе из-за проблем с логистикой, так как стало труднее привезти импортное оборудование и товары, а также из-за трудностей с поиском новых партнеров и рынков сбыта", — обратили внимание в ЦБ.

Российские банки в мае третий месяц подряд сокращали необеспеченное потребкредитование, однако в прошлом месяце темпы падения замедлились до 0,4% против 1,5% в апреле и 1,9% в марте, говорится в материалах ЦБ.

"Необеспеченное потребительское кредитование сокращается третий месяц подряд, но уже не так сильно (по предварительным данным, —0,4% в мае после —1,5% в апреле и —1,9% в марте)", — указывает регулятор.

ЦБ отмечает, что стандарты выдач пока остаются достаточно жесткими, а ставки высокими — в результате финансово благополучные заемщики не предъявляют спроса на дорогие кредиты, а менее обеспеченные граждане могут не удовлетворять результатам скоринга.