ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн — ПРАЙМ. Банк России работает над тем, чтобы картами платежной системы "Мир" можно было платить с помощью QR-кода, заявил в ходе Чебоксарского экономического форума первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Банк России и правительство продолжат перевод расчетов в нацвалюты

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы карточки "Мир" стали более эффективными, речь идет о том, чтобы использовать QR-коды по картам "Мир", чтобы они более эффективно принималась на обслуживание", — сказал он.

Кроме того, возможность платить по QR-коду у россиян есть в рамках Системы быстрых платежей.

СБП была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги.