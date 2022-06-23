Центробанк работает над возможностью оплаты картами "Мир" по QR-коду
Чистюхин: Банк России работает над тем, чтобы картами "Мир" можно было платить по QR-коду
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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн — ПРАЙМ. Банк России работает над тем, чтобы картами платежной системы "Мир" можно было платить с помощью QR-кода, заявил в ходе Чебоксарского экономического форума первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мы постоянно работаем над тем, чтобы карточки "Мир" стали более эффективными, речь идет о том, чтобы использовать QR-коды по картам "Мир", чтобы они более эффективно принималась на обслуживание", — сказал он.
Кроме того, возможность платить по QR-коду у россиян есть в рамках Системы быстрых платежей.
СБП была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги.
https://1prime.ru/finance/20220623/837272206.html
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