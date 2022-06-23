МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской и Омской областях, сообщает регулятор. Европарламент принял законопроект о сертификации оператиров газохранилищ

"В своем письме регулятор предложил банкам и некредитным финансовым организациям учитывать жизненную ситуацию заемщиков, лишившихся имущества в результате пожаров в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской и Омской областях. Банк России рекомендует искать приемлемые варианты погашения задолженности или даже в особых случаях прощать долг по кредиту и займу, а также не взыскивать заложенное имущество", — говорится в сообщении.

При этом реструктуризацию не следует рассматривать как фактор, ухудшающий кредитную историю заемщика, отмечает регулятор.

"Банк России в подобных случаях неоднократно обращался с рекомендациями оказывать поддержку заемщикам из пострадавших регионов, столкнувшимся с трудностями по выплате задолженности. Практика показывает, что кредиторы к нам прислушиваются и идут навстречу тем, кто нуждается в помощи из-за последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий", — отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Президент России Владимир Путин в начале недели поручил правительству и Банку России до 1 сентября проработать вопрос реструктуризации кредитов граждан, пострадавших от пожаров на территориях Красноярского края, Кемеровской области — Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей.