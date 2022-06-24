МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин считает, что отлично разбирается во всех финансовых вопросах, при этом большинство отмечают, что обладают знаниями только в некоторых темах обращения с деньгами, свидетельствуют результаты совместного исследования "Почта банка" и Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ, с которыми ознакомились РИА Новости. Исследование выявило самые популярные профессии среди самозанятых

Согласно материалам, 67,7% опрошенных заявили, что разбираются в некоторых финансовых вопросах, 24% уверены, что отлично разбираются во всем, что касается денег, 5,4% признались, что плохо владеют азами финансовой грамотности, остальные затруднились ответить.

Авторы исследования, в ходе которого были опрошены около двух тысяч человек в возрасте 14-65 лет из разных регионов России, выяснили, что чем младше человек, тем он более склонен высоко оценивать свою финансовую грамотность (39% опрошенных 14-22 лет считают, что отлично разбираются в темах обращения с деньгами).

Респонденты старшего возраста, напротив, чаще осторожно оценивали свои знания: так, в группе старше 50 лет 75% ответили, что разбираются лишь в некоторых вопросах. Женщины вдвое чаще мужчин признавались в том, что плохо разбираются в финансовых вопросах (6% против 3%), сказано в материалах.

Согласно исследованию, большинство — 66% — заявили, что за последний год не совершали серьезные ошибки в обращении с деньгами, 22% признались в обратном, остальные затруднились ответить. "Чем младше человек, тем он более склонен совершать ошибки в обращении с деньгами", — указывают эксперты.

Молодежь до 22 лет при этом чаще других признавалась в ошибках (34% в этой возрастной группе) и люди старше 65 лет (40%). В целом мужчины чаще женщин совершают серьезные ошибки в обращении с деньгами (26% против 20%), говорится в материалах.