МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. В Кремле не согласны с утверждениями о наступившем в России дефолте, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков назвал блокировку российских средств за рубежом незаконной

По его словам, такие заявления являются неправомерными, так как Минфин совершил платеж по еврооблигациям в валюте еще в мае.

"А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей — это уже не наша проблема. То есть в данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет", — подчеркнул Песков.

Bloomberg ранее сообщил, что в России в ночь с воскресенья на понедельник якобы случился дефолт — впервые с 1918 — из-за невыплаты страной обязательств по суверенному валютному долгу. По данным агентства, дефолт является кульминацией западных санкций, однако он носит "символический характер" и мало повлияет на россиян.

Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по выпускам еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро. Однако ведомство произвело выплаты заранее, поскольку позднее американский минфин заявил, что не станет продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. По данным Bloomberg, держатели российских евробондов так и не получили выплаты по ним, несмотря на то, что до Национального расчетного депозитария дошли деньги от Минфина для выплаты дохода по еврооблигациях обоих выпусков. При этом месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов закончился 27 июня.