МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 1 января 2023 года государственной пошлины за тюнинг автомобиля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Добыча нефти

Путин подписал закон об оформлении лицензий на недра на российских юрлиц

Закон устанавливает госпошлину в размере 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, то есть тюнинг. Раньше такое разрешение можно было получить бесплатно. Одновременно с 800 до 1 500 рублей повышается размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после тюнинга требованиям безопасности.

Помимо этого, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, устанавливается госпошлина в размере 1 500 рублей, а за продление срока его действия — 1 000 рублей. Соответствующие изменения вносятся в статью 333.33 Налогового кодекса РФ.

Данные изменения обеспечат ежегодное поступление в федеральный бюджет дополнительных доходов в размере порядка 700 миллионов рублей, указывается в финансово-экономическом обосновании к закону.

Подразделениями МВД России ежегодно выдается (продлевается) порядка 140 тысяч свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, а также 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства и свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Сейчас все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности, пояснял ранее РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Изменением конструкции автомобиля, по его словам, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, это может быть установка газобаллонного оборудования или замена галогеновых фар ксеноновыми.