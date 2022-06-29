МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Системную капитализацию банков РФ проводить не нужно, кредитование постепенно оживает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Решетников рассказал, чем опасен текущий курс рубля

"По нашей оценке на сегодняшний день, какой-то системной капитализации банков не нужно. Может быть, потребуется, адресная капитализация отдельных банков своими собственниками", — сказала она, выступая на съезде РСПП.

"То есть, в целом, банковская система этот удар пережила, но это сказалось на кредитовании… но мы видим, постепенно оживает кредитование", — отметила глава регулятора.

Кроме того, ЦБ подумает над стимулированием кредитования бизнеса, находящегося в процессе трансформации, добавила Набиуллина.

Она также сообщила, что Центробанк не планирует полного отхода от международных стандартов банковского регулирования, хотя готов больше учитывать специфику России. "Мы не считаем нужным отходить полностью от международных стандартов, это не навязанные стандарты кем-то, это все-таки требования по обеспечению устойчивости, выработанные практикой многих стран… Но мы готовы больше учитывать национальную специфику", — сказала глава регулятора.