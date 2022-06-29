МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк сообщил в среду о предоставлении Египту кредита на 500 миллионов долларов для улучшения продовольственной безопасности и закупку пшеницы. Всемирный банк выдаст Тунису кредит для импорта пшеницы

"Данный проект поддержит приверженность властей Египта удовлетворению нужд граждан на фоне глобальных вызовов, связанных с кризисами такими как пандемия коронавируса и конфликт на Украине", — заявила министр международного сотрудничества Египта Рания аль-Машат в совместном пресс-релизе ВБ и египетских властей.

В частности, в рамках проекта Египет получит сумму, достаточную для приобретения импортной пшеницы, которой хватит на один месяц обеспечения субсидированным хлебом 70 миллионов египтян с низким доходом, из них 31 миллион живут за чертой бедности, сообщается в пресс-релизе ВБ.

Египет благодаря кредиту сможет уменьшить потери при сборе пшеницы, увеличив устойчивые к изменениям климата элеваторы и улучшив местное производство зерна, отмечает банк.

Египет договорился о покупке у Индии 180 тысяч тонн пшеницы, заявил на прошлой неделе министр продовольственного обеспечения Египта Али аль-Мусейлехи.

Рост цен на ряд продовольственных товаров в Египте начался в марте вслед за мировым ростом цен из-за украинского кризиса, в связи с этим кабинет министров Египта издал указ, регулирующий цены не только на субсидируемый хлеб, как ранее, но и на несубсидируемый. Власти страны также на три месяца запретили экспорт всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также до начала конфликта импортировал значительное количество зерна.

В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.