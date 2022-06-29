МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Объем инвестиций "Газпром нефти" в программу модернизации Московского НПЗ к 2025 году составит 500 миллиардов рублей, сообщил глава компании Александр Дюков. КТК выплатил штраф в российский бюджет за разлив нефти в Черном море

"Совокупные инвестиции "Газпром нефти" в программу модернизации Московского НПЗ к 2025 году составят 500 миллиардов рублей. С 2011 года мы последовательно улучшаем производственные и экологические характеристики завода… Запуск комплекса глубокой переработки нефти позволит предприятию полностью отказаться от производства мазута, обеспечит фактически безотходную переработку нефти и выпуск дополнительных объемов топлива", — цитирует Дюкова пресс-служба компании.

Ранее в среду Дюков вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили строительство комплекса глубокой переработки нефти Московского НПЗ, где они оценили третий этап работ, уточняется в релизе. По мнению Собянина, завод после реконструкции станет "самым экологически чистым не только в России, но и в Европе".

Ожидается, что главным результатом программы модернизации завода станет повышение эффективности переработки нефти и улучшение экологических показателей предприятия. Выпуск бензина будет увеличен на 25%, дизельного топлива — на 30%. Также пресс-служба дополняет, что для приема крупногабаритного оборудования компания построила на Москве-реке в районе Капотня причал, который в будущем может стать частью городской инфраструктуры столицы.

Комплексная модернизация Московского НПЗ началась в 2011 году, после вхождения в состав "Газпром нефти", и рассчитана на период до 2025 года. Основными задачами являются замкнутый цикл водопотребления и экономия водных ресурсов Москвы-реки, сокращение выбросов в атмосферу, а также повышение экологического класса автомобильного топлива.