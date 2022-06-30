МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в четверг не приняли решения по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за 2021 год, в текущей ситуации дивиденды по итогам прошедшего года выплачивать нецелесообразно, говорится в сообщении "Газпрома". Акции "Газпрома" обвалились на новостях о дивидендах

"Собрание не приняло решения по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за 2021 год", — сообщила компания.

"Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно", — приводятся в сообщении заместителя председателя правления "Газпрома" Фамила Садыгова.

В конце мая совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить по итогам 2021 года рекордные для компании и всего российского фондового рынка дивиденды — 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию на общую сумму 1 триллион 243,57 миллиарда рублей.

Как отметил зампред правления компании Фамил Садыгов, комментируя решение акционеров, приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. Украина подаст в арбитраж на "Газпром" из-за недоплаты за транзит

"И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере", — сказал Садыгов, слова которого приводятся в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".

В конце мая совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить рекордные для себя и российского фондового рынка дивиденды по итогам 2021 года в размере 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию. Таким образом, общий размер дивидендных выплат мог составить 1 триллион 243,57 миллиарда рублей.