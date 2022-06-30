МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в мае упали до 36,6 тысячи кредитов, обновив апрельский минимум, также значение стало минимальным с начала 2018 года, следует из данных ЦБ. Банк России отметил оживление в сфере кредитования

Согласно статистике регулятора, банки в прошлом месяце выдали 36,6 тысячи ипотечных кредитов, что меньше показателя апреля на 25,9%. Это стало минимальным значением с начала 2018 года — более ранних данных ЦБ не публикует.

Объем выдач ипотеки в мае также сократился до минимальных 139,7 миллиарда рублей, что меньше показателя месяцем ранее на 13,6%. Средний размер ипотечного кредита достиг 3,8 миллиона рублей против 3,3 миллиона в апреле.

В результате объем ипотечного портфеля сокращался второй месяц подряд: в мае он уменьшился на 0,1% — до 12,412 триллиона рублей. Банки начали сокращать выдачи ипотеки в апреле на фоне роста ключевой ставки, что привело к первому с начала 2018 года уменьшению портфеля — также на 0,1%.

Согласно прогнозу ЦБ, российские банки нарастят портфель ипотеки в 2022 году на 10-15% на фоне расширения государственной программы.