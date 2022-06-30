МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в российских банках в мае достигла исторического минимума в 6,17%, при этом срок кредитования обновил рекорд — 22 года и восемь месяцев, говорится в материалах ЦБ. Выдача ипотеки в России упала до минимума с 2018 года

Согласно статистике регулятора, средняя ставка по ипотечным кредитам упала на 1,47 процентного пункта — до 6,17%, что является минимальным значением с 2018 года — более ранних данных ЦБ не публикует.

Одновременно подскочил срок кредитования — до максимальных 272,3 месяца, или 22 года и восемь месяцев. За май показатель вырос почти на девять месяцев.

Это произошло на фоне замедления ипотечного кредитования в стране. Ранее в четверг ЦБ сообщил, что банки в прошлом месяце уменьшили выдачи ипотечных кредитов на 25,9% по сравнению с апрелем — до минимальных 36,6 тысячи ссуд. Объем выданной ипотеки сократился на 13,6% — до 139,7 миллиарда рублей.