МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Представители Европарламента и Совета стран ЕС согласовали проект новых правил по иностранным субсидиям на внутреннем рынке Евросоюза, сообщает ЕП. Путин предписал сменить оператора "Сахалин-2" на новое юрлицо

"В четверг переговорщики парламента и совета договорились о новых инструментах, обеспечивающих, чтобы иностранные субсидии, предоставляемые компаниям странами, не входящими в ЕС, не искажали внутренний рынок", — говорится в пресс-релизе ЕП.

Проект новых правил предполагает, что Еврокомиссия сможет "проводить расследования в отношении субсидий, предоставляемых государственными органами стран, не входящих в ЕС, компаниям, работающим в ЕС", уточняется в релизе.

Если ЕК обнаружит, что субсидии искажают ситуацию на рынке, она сможет принять меры по исправлению положения и не допустить, чтобы, например, субсидируемые фирмы превосходили конкурентов из ЕС в процедурах государственных закупок или получали выгоду от дешевого финансирования, говорится в нем.

Еврокомиссия также сможет взаимодействовать со странами, не входящими в ЕС, которые неоднократно предоставляли "искажающие" субсидии.

Еврокомиссия представила законопроект об иностранных субсидиях, искажающих внутренний рынок ЕС, в мае прошлого года. Теперь компромиссное соглашение по этим новым правилом должно быть одобрено отдельно Европарламентом и Советом стран ЕС, прежде чем оно сможет вступить в силу.

Европарламент также отмечает, что "наблюдалось растущее число случаев, когда иностранные субсидии, по-видимому, облегчали приобретение предприятий ЕС, влияли на инвестиционные решения или искажали торговлю услугами в ущерб добросовестной конкуренции".

"Новый инструмент направлен на устранение этих искажений до тех пор, пока не будет найдено эффективное многостороннее решение проблемы", — говорится в релизе.