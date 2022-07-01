МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Приостановка действия "базельских" надбавок и нормативов ликвидности позволит банкам высвободить до 50 триллионов рублей для дополнительного корпоративного кредитования, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на заседании комитета РСПП по финансовой политике.
По его словам, в условиях происходящей подстройки экономики к новым реалиям доступ к оборотным средствам и дешевым инвестиционным ресурсам в прямом смысле вопрос жизни и смерти для многих компаний.
"Сегодня ЦБ демонстрирует готовность переосмысливать подходы к регулированию банков и гибко подходить к вопросам реализации "базельских" принципов и стандартов. По нашим оценкам, приостановка действий надбавок к нормативам достаточности капитала и нормативов ликвидности позволило бы российским банкам высвободить до 50 триллионов рублей для дополнительного потенциального кредитования компаний", — заявил банкир.
В конце мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что Банк России проведет оптимизацию регулирования по Базельским стандартам, но массового отхода от них не будет.
https://1prime.ru/finance/20220701/837358799.html
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