МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Приостановка действия "базельских" надбавок и нормативов ликвидности позволит банкам высвободить до 50 триллионов рублей для дополнительного корпоративного кредитования, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на заседании комитета РСПП по финансовой политике. Банк России проведет оптимизацию регулирования по "Базелю"

По его словам, в условиях происходящей подстройки экономики к новым реалиям доступ к оборотным средствам и дешевым инвестиционным ресурсам в прямом смысле вопрос жизни и смерти для многих компаний.

"Сегодня ЦБ демонстрирует готовность переосмысливать подходы к регулированию банков и гибко подходить к вопросам реализации "базельских" принципов и стандартов. По нашим оценкам, приостановка действий надбавок к нормативам достаточности капитала и нормативов ликвидности позволило бы российским банкам высвободить до 50 триллионов рублей для дополнительного потенциального кредитования компаний", — заявил банкир.

В конце мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что Банк России проведет оптимизацию регулирования по Базельским стандартам, но массового отхода от них не будет.