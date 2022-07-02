МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Половина россиян считают оптимальным платеж по кредиту до 10 тысяч рублей, и лишь каждый десятый готов платить более 30 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой экосистемы "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Центробанк ограничит переплату по новым ипотечным кредитам

"Оптимальный ежемесячный платеж для каждого второго россиянина не превышает 10 тысяч рублей, 25% готовы отдавать 11-20 тысяч рублей, 15% — 21-30 тысяч рублей, остальные 10% — более 30 тысячи рублей", — сказано в исследовании.

Сегодня в России средний платёж составляет как раз около 10 тысяч рублей. Однако он сильно варьируется от вида кредита, например, по ипотеке он превышает 25 тысяч рублей, добавили эксперты.

Россияне постепенно вновь возвращаются к кредитам. Если в январе доля тех, кто допускал оформление кредита в текущем году, была на уровне 60%, а в марте этот показатель резко упал до 20%, то в июне он вырос до 50%. Причиной восстановления доли допускающих оформление ссуды является снижение ставок, пояснили эксперты.

Другим фактором восстановления спроса на кредиты стала резко ускорившаяся весной инфляция. Согласно опросу, купить крупную бытовую технику, например, холодильник или стиральную машину, без кредита сейчас могут 70% опрошенных, оплатить образование или ремонт — 50%, построить загородный дом — 30%, купить автомобиль — 25%, а квартиру — 10%.

Компания проводила исследование в июне по репрезентативной выборке среди 1500 совершеннолетних россиян из 40 крупнейших российских городов.