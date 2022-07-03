МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Полная стоимость кредита по ипотечным договорам в России с 3 июля не может превышать среднерыночную более чем на треть, следует из вступившего в силу закона. Россиянам рассказали, как сократить платежи по ипотеке

Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон от 02.07.2021 № 329-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и распространяют на ипотеку те же нормы по защите прав заемщиков, которые уже применяются в необеспеченном потребительском кредитовании. Полная стоимость кредита включает не только проценты по кредиту, но и любые другие связанные с ним платежи заемщика — например, страховку и иные дополнительные услуги.

При этом полная стоимость потребкредитов теперь должна указываться с точностью до третьего знака после запятой.

Также с 3 июля банки должны при оформлении россиянами вкладов размещать в договорах таблицу, которая будет содержать важную информацию об условиях, включая ставку, сумму, срок возврата, возможность пополнения, продления и досрочного закрытия вклада.

Кроме того, в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора банковского вклада должно быть указано значение минимальной гарантированной ставки по вкладу, порядок расчета которой определяется Банком России. Банки также должны будут раскрывать всю вышеуказанную информацию в своих офисах и на сайте.