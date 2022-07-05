МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что специалисты завершили выбор объектов для нанесения на новые купюры в 1000 и 5000 рублей и работают над их художественным оформлением. Банк России утвердил концепцию новых купюр в 1000 и 5000 рублей

По словам Трачука, основной выбор объектов для купюр в 1000 и 5000 рублей завершен, специалисты приступили к работе над их художественным оформлением. "Они будут разработаны по тем же принципам и в той же логике, какая есть у модернизированной банкноты 100 рублей", — отметил глава Гознака.

Трачук подчеркнул, что модернизация банкнот направлена на снижение уровня фальшивомонетничества в России.

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