Европейские фондовые индексы усилили падение на фоне забастовок работников норвежских месторождений
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник падают — забастовки работников норвежских месторождений на фоне энергетического кризиса усилили опасения трейдеров за перспективы экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.05 мск британский индекс FTSE 100 падал на 1,28% — до 7139,9 пункта, французский CAC 40 — на 1,09%, до 5890,02 пункта, немецкий DAX — на 0,95%, до 12651,45 пункта.
Ранее норвежская нефтегазовая группа Equinor сообщила, что приостанавливает добычу на ряде месторождений на фоне забастовок. Она уже остановлена на трех месторождениях с суммарной добычей газа в 27,5 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а ночью планируется остановить еще три месторождения — с добычей в 264 тысячи баррелей.
Забастовки проходят на фоне энергетического кризиса в регионе. Ранее во вторник биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов впервые с начала марта превысили 1800 долларов за тысячу кубометров.
Инвесторы также оценивают статистику по деловой активности в еврозоне. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне оказался чуть лучше прогноза — 52 пункта против 54,8 пункта в мае (ожидалось снижение до 51,9 пункта). PMI в сфере услуг также оказался выше ожиданий — 53 пункта вместо 52,8 пункта. При этом соответствующие индексы по Германии сошлись с прогнозами, по Франции — оказались хуже ожиданий.
https://1prime.ru/finance/20220705/837385100.html