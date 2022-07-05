МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник падают — забастовки работников норвежских месторождений на фоне энергетического кризиса усилили опасения трейдеров за перспективы экономики, свидетельствуют данные торгов. Equinor приостановила добычу на трех месторождениях на фоне забастовок

По состоянию на 12.05 мск британский индекс FTSE 100 падал на 1,28% — до 7139,9 пункта, французский CAC 40 — на 1,09%, до 5890,02 пункта, немецкий DAX — на 0,95%, до 12651,45 пункта.

Ранее норвежская нефтегазовая группа Equinor сообщила, что приостанавливает добычу на ряде месторождений на фоне забастовок. Она уже остановлена на трех месторождениях с суммарной добычей газа в 27,5 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а ночью планируется остановить еще три месторождения — с добычей в 264 тысячи баррелей.

Забастовки проходят на фоне энергетического кризиса в регионе. Ранее во вторник биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов впервые с начала марта превысили 1800 долларов за тысячу кубометров.

Инвесторы также оценивают статистику по деловой активности в еврозоне. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне оказался чуть лучше прогноза — 52 пункта против 54,8 пункта в мае (ожидалось снижение до 51,9 пункта). PMI в сфере услуг также оказался выше ожиданий — 53 пункта вместо 52,8 пункта. При этом соответствующие индексы по Германии сошлись с прогнозами, по Франции — оказались хуже ожиданий.