БРЮССЕЛЬ, 5 июл — ПРАЙМ. Общий объём финансовых активов еврозоны в отношении России, включающие прямые и портфельные инвестиции, финансовые деривативы, сократился в первом квартале текущего года на 12% по сравнению с концом прошлого года, составив 385 миллиардов евро, говорится в релизе Европейского центробанка (ЕЦБ). Россия анализирует меры по снятию незаконной блокировки заграничных счетов

"Финансовые активы еврозоны по отношению к России составили 385 миллиардов евро — 1,2% внешних активов еврозоны, на конец первого квартала 2022 года, что на 12% меньше, чем на конец предыдущего квартала", — сообщает регулятор.

Согласно приведённой в релизе таблице, в эту "международную инвестиционную позицию еврозоны по отношению к резидентам России" входят, среди прочего, прямые и портфельные инвестиции, финансовые деривативы.

Такое снижение произошло в основном из-за падения показателя выпущенных резидентами России ценных бумаг, которые держат представители еврозоны, в статье портфельные инвестиции. Он рухнул на 57% в первом квартале 2022 года, до 30 миллиардов евро "в основном из-за отрицательной ценовой переоценки", пишет ЕЦБ.

Обязательства еврозоны по отношению к России составили 399 миллиардов евро, что составляет 1,2% от общего объема внешних обязательств региона. Снижение за квартал составило 6% в основном из-за сокращения держания представителями РФ ценных бумаг представителей еврозоны в портфельных инвестициях: на 13%, до 98 миллиардов евро.