МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил правкомиссии вводить ограничения на зачисление резидентами РФ валюты на свои счета в зарубежных банках, говорится в тексте указа о репатриации валюты. Банк Англии призвал готовиться к экономическим потрясениям

"Предоставить Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации полномочие вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг", — сказано в документе.

Кроме того, согласно указу, резидентам запрещено зачислять валюту на свои зарубежные счета, если эти средства получены в виде дивидендов от российских акционерных обществ.

"Положения применяются в случае, если зачисление иностранной валюты и осуществление переводов денежных средств связаны с перечислением резидентами денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товарищ и производственных кооперативов", — сказано в документе.