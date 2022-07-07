МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российские банки один за другим вводят комиссии за обслуживание валютных счетов. Чем обусловлено такое решение и что делать держателям валюты, кроме как конвертировать ее в рубли, разбирался "Прайм". Европа и Азия начали "великую газовую войну"

КОМУ И СКОЛЬКО ПЛАТИМ

С 30 июня клиенты Райффайзенбанка в случае, если на конец месяца остаток на счете превысит 5000 у.е. (500 000 у.е. у премиальных клиентов) должны будут заплатить комиссию 0,2% в месяц, при этом минимальный размер комиссии — 10 у.е.

Банк "Тинькофф" объявил, что c 23 июня клиенты, у которых на счетах больше 1000 у.е. (долларов, евро, фунтов стерлингов или швейцарских франков), должны будут платить комиссию 1% в месяц. А с 4 июля инвестподразделение организации ввело комиссию за валюту на брокерских счетах.

Банк "Уралсиб" в июне ввел комиссию за ведение счетов в евро — 0,3% в месяц с остатка на счетах. Берет комиссию за ведение счетов в долларах и евро и банк "Авангард". Для держателей счетов со среднемесячным остатком от 10 000 до 100 000 в долларах плата составит 1900 рублей в месяц, в евро — 2900 рублей, выше 100 000 — 0,1% от суммы остатка в долларах и 0,15% в евро.

МЕРТВЫЕ ДЕНЬГИ

Согласно решению Банка России, если у гражданина имеется валютный счет, то до 9 сентября 2022 года он не может снять с него больше 10 тысяч долларов (или эквивалентной суммы в евро). Причем разрешено снимать только со счетов, которые были открыты до 9 марта 2022 года, по которым до этой даты проводились операции зачисления валют. Если же гражданин пополнил свой валютный счет после 9 марта, то он сможет обналичить эти средства только в рублях. Интересно, что если у гражданина имеется счет в отличной от долларов или евро валюте, то с 20 мая было разрешено снимать деньги со счетов в этих валютах без ограничений.

При этом регулятор запретил брать с граждан комиссию за снятие валюты до 9 сентября 2022 года. А сумма выплаты должна быть не меньше той, которая рассчитывается на день выплаты по официальному курсу Банка России. Поэтому, чтобы не нести убытки по валютным операциям, многие банки вводят комиссию за валютные переводы и за обслуживание текущих валютных счетов в долларах и евро, объясняет профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.Г.В.Плеханова Юлия Финогенова. Госдума разрешила вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

"Усугубляется ситуация и тем, что банки (вне зависимости от размера и факта попадания в санкционный список) не в состоянии, в силу ограниченности доступных инвестиционных инструментов, эффективно управлять валютными средствами. Кроме того, из-за высокой разницы в процентных ставках по кредитам в рублях и валюте, банкам становится выгоднее занимать в рублях. Следовательно, происходит процесс девалютизации балансов банков, то есть избавления от валют недружественных стран с целью экономии на издержках", — поясняет она.

Подтверждает слова коллеги, экономист, консультант по финансам Лазарь Бадалов: "Введение комиссий банками по валютным счетам в первую очередь связано с тем, что валюта сейчас оказалась не востребована в экономических сделках. Проще говоря, банкам некуда вкладывать валюту, привлеченную от населения. Получается, что валютные средства клиентов в банках — это мертвые деньги, которые приносят банкам только расходы".

ЗОЛОТОЙ ДОЛЛАР

Конечно, от всего этого россиянам легче не станет. Люди не хотят терять свои сбережения, учитывая укрепление курса рубля, а также комиссии по валютным счетам, банковским переводам и другие трудности, связанные с валютой. Но не стоит забывать, что в марте Госдума приняла закон, который позволяет банкам продавать населению драгоценные металлы в слитках за валюту.

"В сложившейся ситуации — это может стать выходом для населения, потому что золото это такая же валюта, только без комиссий, а ранее еще отменили НДС", — считает Бадалов.

Также, по словам Финогеновой, граждане, чтобы избежать комиссии могут перевести средства из долларов или евро в другую валюту. Например, за наличие счетов в "дружественных" китайских йенах или турецких лирах комиссии не взимаются.