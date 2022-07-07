МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Предельная ежедневная ставка по потребительскому кредиту и займу в России может стать плавающей и быть ограничена 15-кратным размером ключевой ставки, а максимальный размер переплаты по процентам и штрафам по ссудам может быть снижен до 100% с текущих 150%, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму законопроекту. В Литве рассматривают разовые разрешения на транзит в Калининград цемента

"Законопроектом предлагается дальнейшее снижение предельного размера начислений до 100% от основного долга и снижение ежедневной процентной ставки до 15-кратного размера ставки рефинансирования", — сказано в документе.

Сейчас максимальный размер переплаты для займов до года составляет 1,5 размера ссуды или 150%, при этом в Госдуме есть законопроект по ее ограничению до 1,3 размера ссуды. Отмечается, что снижение предельного порога начислений до уровня 100% основного долга позволит многим заемщикам микрофинансовых организаций рассчитываться по своим обязательствам даже при максимально возможных начислениях, повысит ответственность микрофинансовых организаций при определении финансовых возможностей заемщиков, снизит уровень невозвращенных займов.

Предельная ежедневная ставка по потребительскому кредиту сегодня составляет 1%, при этом весной в первом чтении Госдума одобрила ее сокращение до 0,8%. Согласно новому предложению депутатов, максимально допустимая ставка по потребссудам станет плавающей, и при текущей ключевой ставке в 9,5% максимальный ежедневный процент по потребкредиту будет снижен до 0,39%. Однако при ключевой ставке, например, в 20% максимальный размер процента в день уже вырастет до 0,82%.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению защиты прав граждан-должников по потребительским кредитам (займам) посредством установления правового механизма, ограничивающего возможные злоупотребления в данной сфере, а также способствующего вытеснению с рынка непрофессиональных кредиторов, а также кредиторов, ведущих недобросовестную деятельность, связанную с предоставлением потребительских кредитов (займов)", — заключили авторы законопроекта.