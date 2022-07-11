Центробанк оценил профицит текущего счета платежного баланса России
Профицит текущего счета платежного баланса России вырос за полгода в 3,5 раза
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне выросло в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 138,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-июне 2022 года продолжил рост и составил 138,5 миллиарда долларов США, увеличившись в 3,5 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/finance/20220711/837450738.html
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