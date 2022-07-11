МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне выросло в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 138,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Профицит внешней торговли России товарами и услугами вырос за полгода

"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-июне 2022 года продолжил рост и составил 138,5 миллиарда долларов США, увеличившись в 3,5 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года", — говорится в сообщении.