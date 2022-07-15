МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне "ruAA". При этом сохранен прогноз "стабильный". Аналитики агентства объясняют высокий рейтинг сильными рыночными позициями банка, качеством корпоративного управления, комфортным запасом ликвидности и адекватным качеством активов при сокращении запаса по достаточности капитала на фоне снижения рентабельности. Совкомбанк предлагает кредитование новых Lada Granta по сниженной ставке

В сообщении рейтингового агентства отмечены сильные рыночные позиции банка, который имеет 2,6 тысяч подразделений в 79 субъектах РФ, что обеспечило стабильность в розничном сегменте. Кроме того, успешная реализация стратегии M&A благоприятно сказалась на диверсификации бизнеса банка и позволяет показывать умеренные темпы прироста клиентского кредитного портфеля.

Аналитики отметили сокращение запаса по капиталу на фоне снижения рентабельности, что связано с резким повышением процентных ставок по привлеченным средствам при более статичном характере процентных ставок по активам. Но при этом в отчете сказано, что невысокая концентрация крупных кредитных рисков по-прежнему оказывает рейтингу поддержку.

Качество активов банка аналитики назвали адекватным, отметив отраслевую диверсификацию корпоративный кредитного портфеля и доминирование необеспеченных потребительских кредитов в розничном портфеле, где драйвером роста и основным каналом привлечения новых клиентов по-прежнему выступают карты рассрочки "Халва".

В отчете агентства также сказано, что структура привлеченных средств банка характеризуется адекватной диверсификацией по источникам с некоторым преобладанием средств корпоративных клиентов, и особо отмечено отсутствие оттоков средств клиентов в период повышенной волатильности финансового рынка в феврале и марте текущего года.

Эксперты агентства высоко оценили уровень корпоративного управления и стратегического планирования в банке, отметив успешное достижение большинства стратегических ориентиров в 2021 году и планы адаптировать действующую стратегию и операционную деятельность к изменениям макроэкономических факторов и международным ограничениям этого года, по-прежнему сохраняя фокус на развитии в ключевых сегментах кредитного направления.