МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Количество выданных в России автокредитов в июне выросло по сравнению с маем на 27,9% и составило 39 тысяч, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Минпромторг возобновил льготное автокредитование и лизинг

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в июне 2022 года в России было выдано 39 тысяч автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) или на 27,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в мае 2022 года — 30,5 тысячи)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольшее количество автокредитов в июне было выдано в Москве (2,78 тысячи), Московской области (2,24 тысячи), Санкт-Петербурге (2,06 тысячи), а также в Татарстане (1,95 тысячи) и Башкирии (1,64 тысячи).

При этом самую серьезную динамику роста среди 30 лидеров по количеству выданных кредитов такого вида продемонстрировали Воронежская (+43,2%) и Ростовская (+39,2%) области, Ставропольский край (+39,1%), а также Омская (+31,6%) и Калужская (+30,2%) области. В Москве и Санкт-Петербурге рост выдачи автокредитов составил 22,2% и 25,3% соответственно.

"Существенный рост выдачи в мае-июне объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок… Дальнейшему восстановлению как сегмента автокредитов, так и всего авторынка будет способствовать возобновление в июле государственной программы льготного автокредитования", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.