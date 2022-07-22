МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития считает своевременным решение ЦБ РФ о существенном снижении ключевой ставки, оно не несет инфляционных рисков, при этом позволит оживить экономическую ситуацию в РФ и спрос, считает замминистра экономического развития Полина Крючкова. Банк России снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых

Ранее в пятницу ЦБ РФ неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Опрошенные РИА Новости аналитики ждали, что ставка будет снижена до 8,5%. Некоторые из них допускали, что снижение может быть меньше — 0,75 или 0,5 процентного пункта, но ни один аналитик не прогнозировал более значительного понижения.

"Мы считаем своевременным решение Центрального банка о существенном снижении ключевой ставки. В ситуации, когда инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно снизились, когда уже второй месяц мы наблюдаем дефляцию, такое решение не несет инфляционных рисков и в то же время позволит оживить экономическую ситуацию, сделать финансовые ресурсы доступнее для предприятий, оживить спрос", — сказала Крючкова, чьи слова приводит пресс-служба Минэкономразвития.

"С точки зрения прогноза экономической ситуации, опубликованного Центральным банком Российской Федерации, их оценки близки к текущим оценкам Минэкономразвития", — добавила она. Центробанк прогнозирует падение российского ВВП на 4-6% в этом году

Банк России в пятницу в своем среднесрочном прогнозе улучшил прогноз по спаду ВВП РФ в 2022 году с 8-10% до 4-6%. Одновременно с этим регулятор пересмотрел свои оценки по динамике экономики следующие два года. Так, ожидания по спаду ВВП в следующем году ухудшены и вместо прежней оценки снижения на 0-3% прогнозируется падение на уровне 1-4%. Скорректированы и прогнозы по росту экономики в 2024 году — до 1,5-2,5% с прежних 2,5-3,5%.

Что касается инфляции, то ЦБ РФ понизил свой прогноз по итогам 2022 года до 12-15% с 14-17%. Оценки на 2023 года сохранены на уровне 5-7%, ожидания по годовой инфляции в 2024 году также остались прежними — на уровне 4%.