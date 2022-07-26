МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Средний размер потребкредита в России в июне вырос до уровня в 232,2 тысячи рублей, что на 25,5% выше майского показателя, но на 11,6% ниже аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Аналитик спрогнозировал, как решение по ставке повлияет на рубль и кредиты

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2022 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 232,2 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем сразу на 25,5% (в мае 2022 года –185,1 тысячи рублей)… по сравнению с аналогичным периодом 2021 года "средний чек" потребкредита в июне, напротив, снизился на 11,6% (в июне 2021 года – 262,7 тысячи рублей)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе самый большой средний размер выданного потребкредита в июне был отмечен в Москве (484,5 тысячи рублей), Московской области (360,8 тысячи), Санкт-Петербурге (319,8 тысячи), Ханты-Мансийском АО — Югре (310,1 тысячи) и Якутии (272,4 тысячи рублей).

Рост среднего кредита в июне по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен практически во всех субъектах РФ. При этом самую серьезную динамику (среди 30 лидеров по объемам кредитов этого типа) продемонстрировали Удмуртия (+46,1%), Татарстан (+41,3%), а также Нижегородская (+31,6%), Ленинградская (+31,5%) и Волгоградская (+31,4%) области. В Москве и Санкт-Петербурге показатель за месяц увеличился на 13,3% и 16,5% соответственно.

"После резкого снижения в марте-апреле 2022 года "средний чек" потребкредита в последующие месяцы восстановился… это произошло на фоне существенного роста выдачи потребкредитов в апреле-июне, что объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок"- прокомментировал директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

Отмечается, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребкредита и его параметрах по-прежнему остаётся значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика.