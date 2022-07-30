МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Объем выданных в июне потребительских кредитов вырос в 1,8 раза по сравнению с месяцем ранее — до 327,9 миллиарда рублей, одновременно объем "плохих" ссуд приблизился к историческому максимуму, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Число кредитов по семейной ипотеке выросло на 133% за полгода

Согласно данным компании, российские банки в прошлом месяце выдали 1,73 миллиона потребкредитов, что в 1,6 раз больше показателя мая. Средний размер такого кредита в июне подскочил на 15,3% — до 189,7 тысячи рублей.

В результате портфель потребкредитов у российских банков вырос на 0,8% после двух месяцев падения и составил 6,967 триллиона рублей. При этом количество активных ссуд увеличилось на 2,3% — до 31,6 тысячи потребкредитов.

"Рост объемов потребительского кредитования связан ростом спроса со стороны населения к заемным средствам, который, в свою очередь, обусловлен снижением процентных ставок по кредитам. Кредиторы снижают номинальные ставки вслед за снижением ключевой ставки регулятором", — прокомментировал гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. Средний размер потребительского кредита вырос на 25,5% в России в июне

Он пояснил, что ставки по кредитам являются практически единственным ключевым параметром кредитного договора, к которым заемщики максимально чувствительны при принятии решения о получении ссуды. Так, по итогам июня среднее значение полной стоимости потребительского кредита составило 25,8%, а по предварительным данным первых 20 дней июля – 22,6%. С учетом снижения регулятором значения ключевой ставки до 8% годовых в последующие недели можно ожидать дальнейшего падения ПСК, поделился прогнозом Лагуткин.

В то же время объем "плохих" потребительских кредитов в прошлом месяце увеличился на 2,3% — до 616,4 миллиарда рублей, что близко к историческому максимуму в 619,4 миллиарда рублей, зафиксированному в августе 2020 года. Количество потребительских ссуд с просрочкой выросло на 0,8% — до 3,9 миллиона единиц.

"Опережающий темп роста просроченной задолженности по потребительским кредитам по сравнению с темпом роста портфеля обусловлен резким сокращением выдач в марте – апреле. Подобный непродолжительный период асимметричной динамики потребительского кредитования вряд ли может сколько-нибудь значимо сказаться на устойчивости кредиторов в ближайшей перспективе", — заключил Лагуткин.