"Дом.РФ" получит деньги на выплату банкам недополученных доходов по ипотеке
Правительство одобрило субсидии "Дом.РФ" на выплату банкам недополученных ипотечных доходов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило выделение субсидий компании "Дом.РФ" на возмещение банкам недополученных доходов по ипотеке, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства… принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Изменения направлены на обеспечение возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам в рамках льготных ипотечных программ "Льготная ипотека", "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека", отмечается в сообщении.
Кроме того, на заседании правительства были одобрены поправки в Бюджетный кодекс, которые направлены на совершенствование "предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам", а также на повышение долговой устойчивости бюджетов регионов и муниципалитетов и стимулирование развития городских агломераций.
https://1prime.ru/finance/20220730/837651367.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.