МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило выделение субсидий компании "Дом.РФ" на возмещение банкам недополученных доходов по ипотеке, сообщается на сайте кабмина. Правительство возместит банкам недополученные доходы по ипотеке

"Решение правительства… принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Изменения направлены на обеспечение возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам в рамках льготных ипотечных программ "Льготная ипотека", "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека", отмечается в сообщении.

Кроме того, на заседании правительства были одобрены поправки в Бюджетный кодекс, которые направлены на совершенствование "предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам", а также на повышение долговой устойчивости бюджетов регионов и муниципалитетов и стимулирование развития городских агломераций.