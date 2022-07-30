МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило выделение субсидий компании "Дом.РФ" на возмещение банкам недополученных доходов по ипотеке, сообщается на сайте кабмина.

Вид на Дом правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве

Правительство возместит банкам недополученные доходы по ипотеке

"Решение правительства… принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Изменения направлены на обеспечение возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам в рамках льготных ипотечных программ "Льготная ипотека", "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека", отмечается в сообщении.

Кроме того, на заседании правительства были одобрены поправки в Бюджетный кодекс, которые направлены на совершенствование "предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам", а также на повышение долговой устойчивости бюджетов регионов и муниципалитетов и стимулирование развития городских агломераций.