МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Филиппины проявляют интерес к российской системе передачи финансовых сообщений для взаиморасчетов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат Павлов. В Ростуризме рассказали о работе карты "Мир" на Кубе

"Вопрос альтернативных платёжных систем действительно весьма актуален в настоящее время. Нам поступают сигналы от филиппинской стороны, прежде всего, от представителей бизнес-сообщества на этот счёт", — сказал посол.

"В частности, предприниматели, готовые развивать сотрудничество с Россией, проявляют интерес к системе "МИР", которая могла бы стать удобным инструментом проведения взаиморасчётов между хозяйствующими субъектами двух стран", — объяснил Павлов.

Посол выразил надежду на то, что "именно деловые круги и выступят локомотивом данного процесса".

"Хотя мы по линии МИД России также готовы оказывать посильную поддержку данным начинаниям", — сказал посол.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.