МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Программа льготной ипотеки для IT-специалистов, запущенная в России, пользуется спросом у заемщиков, также некоторые банки делают ее еще более привлекательной для клиентов, показал опрос банков РИА Новости. Хуснуллин не исключил продление программы льготной ипотеки

"По данным аналитиков "Домклик", с начала действия кредитной программы "Ипотека для IT" "Сбер" выдал почти 800 кредитов на сумму 6,2 миллиарда рублей. Эти цифры говорят о привлекательности программы", — сообщили в Сбербанке.

Рост популярности на рынке, а также спрос на программу со стороны клиентов зафиксировали в "Дом.РФ". В банке отметили, что у программы большой потенциал, и на данный момент выдано 550 IT-кредитов на сумму свыше 5,5 миллиарда рублей, а доля IT-ипотеки в выдачах банка за май-август составила 16% среди всех ипотечных программ. В ВТБ объем выдач IT-ипотеки составил порядка 3,5 миллиарда рублей, при этом ставку с базовых 5% можно снизить до 4,7%, выполнив ряд условий.

"В июле в МТС-банке на долю ипотеки для IT-специалистов пришлось 25% всего объема продаж ипотечных кредитов. Это сопоставимо с другими программами льготного кредитования", — сообщили в кредитной организации. В России сократилось количество регионов с дорогой ипотекой

В то же время в "Абсолют банке" отметили, видят потенциал в этой программе, но не могут сейчас сравнивать ее результаты с другими льготными программами, так как ипотека для IT запущена недавно. При этом в кредитной организации также снизили ставку по программе: на 0,5%, до 4,5%. "В настоящий момент Новикомбанк разрабатывает ипотечную программу с господдержкой для IT-специалистов… Мы рассчитываем, что осенью в нашей розничной линейке появятся соответствующее предложение", — отметили в Новикомбанке.

Оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по IT-ипотеке – 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Минимальная зарплата специалиста для получения льготы должна составлять 150 тысяч в городах-миллионниках и 100 тысяч рублей – в остальных населенных пунктах.