Правительство подготовило правила гарантий по инфраструктурным кредитам
Правительство разработало правила гарантий по инфраструктурным кредитам бизнесу
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ разработало правила предоставления госгарантий по инфраструктурным кредитам, тем самым расширив меры поддержки бизнеса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство расширит государственную поддержку бизнеса. Подготовлены правила предоставления гарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на развитие инфраструктуры", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
По его словам, госгарантия обеспечит до 50% обязательств по погашению основного долга по кредиту, взятому на срок от 3 до 30 лет. Минимальная сумма составит 2 миллиарда рублей, доля собственных средств компании в стоимости проекта должна быть не менее 20%, добавил Мишустин.
https://1prime.ru/finance/20220808/837726574.html
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