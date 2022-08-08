МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ разработало правила предоставления госгарантий по инфраструктурным кредитам, тем самым расширив меры поддержки бизнеса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Центробанк оценил, сколько одобряется заявок россиян на кредитные каникулы

"Правительство расширит государственную поддержку бизнеса. Подготовлены правила предоставления гарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на развитие инфраструктуры", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

По его словам, госгарантия обеспечит до 50% обязательств по погашению основного долга по кредиту, взятому на срок от 3 до 30 лет. Минимальная сумма составит 2 миллиарда рублей, доля собственных средств компании в стоимости проекта должна быть не менее 20%, добавил Мишустин.