МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России ожидает в краткосрочной перспективе восстановления розничного кредитования, это произойдет в основном за счет рынка ипотеки, говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора. Центробанк: доля валютных депозитов россиян упала до исторического минимума

"В краткосрочной перспективе можно ожидать восстановления розничного кредитования, преимущественно за счет ипотечного сегмента рынка", — говорится в документе.

Способствовать этому будут улучшение потребительских настроений и продолжение снижения ставок. Однако высокая склонность населения к сбережению сохраняется, что будет сдерживать рост розничного кредитования, отметили в ЦБ.

Корпоративное кредитование в краткосрочной перспективе сохраняет потенциал к росту. Во-первых, банки ожидают, что во втором полугодии восстановится спрос на кредиты. Во-вторых, снижение рыночных кредитных ставок и реализация программ льготного кредитования также способствуют росту привлекательности кредитов.

"Рост корпоративного кредитования будет поддерживать дальнейшую структурную перестройку российской экономики", — добавили в регуляторе.