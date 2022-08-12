Банк России ждет восстановления розничного кредитования
Банк России ждет восстановления розничного кредитования, в основном за счет ипотеки
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России ожидает в краткосрочной перспективе восстановления розничного кредитования, это произойдет в основном за счет рынка ипотеки, говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.
"В краткосрочной перспективе можно ожидать восстановления розничного кредитования, преимущественно за счет ипотечного сегмента рынка", — говорится в документе.
Способствовать этому будут улучшение потребительских настроений и продолжение снижения ставок. Однако высокая склонность населения к сбережению сохраняется, что будет сдерживать рост розничного кредитования, отметили в ЦБ.
Корпоративное кредитование в краткосрочной перспективе сохраняет потенциал к росту. Во-первых, банки ожидают, что во втором полугодии восстановится спрос на кредиты. Во-вторых, снижение рыночных кредитных ставок и реализация программ льготного кредитования также способствуют росту привлекательности кредитов.
"Рост корпоративного кредитования будет поддерживать дальнейшую структурную перестройку российской экономики", — добавили в регуляторе.
https://1prime.ru/finance/20220812/837780762.html
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