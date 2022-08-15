МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров в июле выросло в России на 12,6% по сравнению с июнем и составило 1,01 миллиона, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Россиянам объяснили, откуда берется долг после погашения кредита

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в июле 2022 года было выдано 1,01 миллиона потребительских кредитов, на 12,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в июне 2022 года – 0,9 миллиона)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (58,4 тысячи), Московской области (50 тысяч), Башкирии (38,8 тысячи), Краснодарском крае (36,8 тысячи), а также в Санкт-Петербурге (34,6 тысячи).

А наибольшую динамику роста выдачи потребкредитов среди 30 лидеров по этому показателю показали Удмуртия (+24,1%), а также Омская (+19,2%), Ленинградская (+18,5%), Нижегородская (+17,4%) и Тульская (+16,9%) области.

"Существенный рост выдачи в мае-июле объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Кроме того, постепенно растет и уровень одобрения потребкредитов… Определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.