МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "Эн+ Груп" инициировала автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции, направило уведомление об этом депозитарию — Ситибанку, следует из материалов компании. "Норникель" уведомил банк об автоматической конвертации расписок в акции

"18.08.2022 года в АО "Ситибанк" было подано уведомление, в соответствии с которым будет инициирована процедура автоматической конвертации ГДР компании в акции", — говорится в сообщении компании.

Автоматическая конвертация применима только к ГДР, права на которые зарегистрированы в российских депозитариях. В отношении ГДР, права на которые зарегистрированы в иностранных депозитариях, законом предусмотрена принудительная конвертация по запросу держателей ГДР депозитарию, направленному до 12 октября 2022 года, поясняют в "Эн+ Груп".

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели. Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы.

Правительственная комиссия разрешила "Эн+ Груп" не прекращать листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) за рубежом до 7 ноября 2024 года.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").