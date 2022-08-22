МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Коллекторские компании, банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 января 2024 года будут обязаны при обзвоне должников предупреждать граждан о том, кто ведет с ними разговор — робот или живой сотрудник, пишет РБК. Доверяй, но проверяй. Что делать, если на вас навесили чужие долги

Соответствующий пункт содержится в проекте поправок в закон "О взыскании" (230-ФЗ) от Минюста, одобренный на заседании правительственной комиссии 9 августа. Его подлинность подтвердил источник, участвующий в обсуждении, и источник на рынке взыскания. Представитель министерства подтвердил, что поправки одобрены комиссией правительства по законопроектной деятельности.

Хотя взыскатели применяют искусственный интеллект в работе с должниками уже несколько лет, в законе это не регламентируется. Поправки вводят новое понятие — "автоматизированный интеллектуальный агент". Это софт для отправки голосовых сообщений, а также программы с "генерацией и распознаванием речи", способные поддерживать определенные сценарии разговора. Под регулирование подпадут как обычные автоинформаторы, так и роботы, способные распознавать речь человека и выдавать подходящие ответы.

Звонки от роботов-коллекторов будут считаться непосредственным взаимодействием с должником и приравниваться к телефонным звонкам от взыскателя-человека. Их частота и время будут ограничиваться. Сейчас коллекторы не должны звонить и приходить к клиентам в рабочие дни после 22:00 и до 8:00, а также в выходные с 20:00 до 9:00. Личные визиты разрешаются не чаще одного раза в неделю, телефонные звонки — не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми в месяц. Ограничения на частоту и время рассылки должны распространиться на сообщения в соцсетях и мессенджерах

Кроме того, кредиторы и коллекторы будут обязаны в начале каждого разговора предупреждать должника, что с ним общается робот, и сообщать наименование или номер "интеллектуального агента". Участники рынка ранее выступали за то, чтобы не раскрывать эту информацию, опасаясь снижения эффективности взыскания.