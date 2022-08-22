МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Число заявок на кредиты среди россиян перед началом учебного года увеличилось на 20%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Банк узнал, сколько россиян расплачиваются наличными в кафе

Так, по данным сервиса, "рост количества заявок на получение потребкредитов вырос на 20% в период с 5 по 19 августа по сравнению с аналогичным периодом июля". Среди основных целей, на которые чаще всего россияне берут кредиты — это деньги, уходящие на закрытие базовых жизненных потребностей.

"В конце лета россияне завершают строительные и ремонтные работы, подготавливают детей к учебному году. Безусловно, подобные активности требуют финансовых вложений, которые частично закрываются с помощью кредитования", — рассказала директор по розничным продуктам и продажам маркетплейса Ирина Димитрова.

Также, по данным аналитиков, в 2022 году средний кредитный рейтинг россиян — показатель, который рассчитывается на основе добросовестности исполнения обязательств перед кредиторами — составляет 573 балла, что выше показателей прошлого года — 551 балл. Самый высокий кредитный рейтинг отмечен у жителей Москвы, а самый низкий — у жителей Чечни.